DJI Mavic 3 Classic

Detailreiche Aufnahmen

Highlights:

4/3 CMOS Hasselblad-Kamera

5.1K HD-Video [1]

Bis zu 46 min Flugzeit [2]

Omnidirektionale Hindernisvermeidung [3]

15 km HD-Videoübertragung [4]

Verbesserte Rückkehr

Mit starker Flugleistung und einer Hasselblad-Kamera bietet die Mavic 3 Classic die wesentlichen Merkmale von Kameradrohnen der Spitzenklasse. Nimm sie mit auf jedes Abenteuer, um unvergessliche Aufnahmen zu machen.

Hasselblad-Kamera, für inspirierende Werke

Die schwedische Marke Hasselblad hat die L2D-20C Luftbildkamera speziell für die Mavic 3 Serie entworfen und einen professionellen 4/3 CMOS-Sensor in ein kompaktes Gehäuse eingebettet. Die strengen Hasselblad-Standards werden sowohl auf die Hardware als auch auf die Softwarealgorithmen angewendet und bringen die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau.

20 MP Effektive Pixel

12-Bit RAW Farbtiefe

12.8 Blendenstufen Nativer Dynamikumfang

f/2,8 bis f/11 Anpassbare Blende

24 mm Äquivalente Brennweite

VDAF Vision Detection Auto Focus Technologie

Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)

Um sicherzustellen, dass die Mavic 3 Classic natürliche Farben auf die gleiche Weise wie andere Hasselblad-Kameras einfängt, wendet das L2D-20c Objektiv die gleichen strengen Standards an und hat jedes Pixel des Sensors mit eingebettetem HNCS kalibriert. Die jahrzehntelange Erfahrung von Hasselblad liefert lebendige, natürliche Farben mit einem einfachen Druck auf den Auslöser, sodass du atemberaubende Landschaften oder ein Abendrot einfangen kannst, ohne dass komplizierte Nachbearbeitung oder Farbeinstellungen erforderlich sind.

Professionelle Aufnahmen

5.1K/50fps: Nimm schärfere Details auf. Die Supersampling-Technologie ermöglicht die Aufnahme von 4K/60fps Videos.

4K/120fps: Sowohl die hohe Auflösung als auch die hohe Bildrate liefern mühelos HD-Videos in Zeitlupe. [1]

10-Bit D-Log: Liefert natürliche Farbabstufungen mit mehr Details in Lichtern und Schatten, die für mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung erhalten bleiben.

HLG: Bietet einen höheren Dynamikumfang, der für zahlreiche Szenen geeignet ist, und liefert Filmmaterial, das keine Farbkorrektur in der Nachbearbeitung erfordert.

Nachtmodus: Dieser Videomodus optimiert Aufnahmen in Szenarien mit wenig Licht wie Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen und reduziert das Bildrauschen für schärfere Aufnahmen.

Mehr Flugzeit

Die Mavic 3 Classic ist mit Akkus der Mavic 3 Serie kompatibel und ermöglicht eine Schwebezeit von 40 Minuten und eine Flugzeit von 46 Minuten. [2] Damit kannst du mehr Zeit mit Aufnahmen verbringen und brauchst dir weniger Sorgen um den Akkustand machen.

40 min Schwebezeit

46 min Flugzeit

Vereinfachter Flug

Omnidirektionale Hindernisvermeidung

Beim Fliegen erkennt die Mavic 3 Classic kontinuierlich Objekte in allen Richtungen und umfliegt [3] sie reibungslos und schnell. Selbst Anfänger können selbstbewusst und sicher fliegen und selbst in komplizierten Szenarien perfekte Aufnahmen erstellen.

Extreme Präzision

Die hochpräzise Positionierung im Dezimeterbereich macht die Mavic 3 Classic beim Schweben extrem stabil. Dies sorgt nicht nur für klare Langzeitbelichtungen, sondern hilft auch bei der Aufnahme stabiler Zeitraffervideos.

Tempomat

Flieg die Mavic 3 Classic in eine konstante Richtung, ohne ständig die Steuerknüppel drücken zu müssen. Dies macht nicht nur Langstreckenflüge einfacher, sondern trägt auch dazu bei, Verwacklungen während der manuellen Steuerung für stabilere Kamerabewegungen zu reduzieren.

Verbesserte Rückkehr

Ein Höhepunkt zum Schluss: Verbesserte Rückkehr. Die verbesserte Rückkehr ermöglicht es der Mavic 3 Classic, automatisch die optimale Route zurück zum Startpunkt zu bestimmen und diese zeitnah auszuführen. Die Mavic 3 Classic kann zu einer bestimmten Position fliegen und dann eine sichere und effiziente Route zurück zum Startpunkt finden, wobei die Vorteile der verbesserten Rückkehr und der traditionellen Rückkehr kombiniert werden, sodass du die beste Option entsprechend deiner Umgebung auswählen kannst.

Leistungsstarke Videoübertragung

O3+ Übertragung und mehr

Mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 15 km [4] fliegst du mit ruhigem Gewissen weiter und sicherer. Die O3+ Übertragung kann einen 1080p/60fps Live-Feed übertragen. [5] Dies bedeutet, dass die Kameraansicht mit Spezifikationen angezeigt wird, die nahe an dem liegen, was die Kamera tatsächlich aufzeichnet. Dadurch reagiert die Mavic 3 Classic auch besser auf deine Steuerung.

Nützliche Funktionen für intuitive Aufnahmen

ActiveTrack 5.0: Verfolge das Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln für mehr kreative Aufnahmen. [1]

MasterShots: Automatisch aufnehmen und bearbeiten, für filmreife Videos.

QuickShots: Führt automatisierte professionelle Kamerabewegungen mit Dronie, Rocket, Kreisen und Helix durch.

Hyperlapse: Atemberaubende Aufnahmen, die den Zeitverlauf einfangen und beschleunigen.

Panorama: Mit Panorama kannst du auch größere, detailliertere Aufnahmen deiner Umgebung machen.

QuickTransfer mit Hochgeschwindigkeit: Fotos und Videos können zum Bearbeiten oder Teilen schnell auf ein Smartphone übertragen werden.

Hinweise:

* Getestet mit einem Serienmodell der DJI Mavic 3 Classic in einer geschlossenen Umgebung unter günstigen Bedingungen und einem ungehinderten Funksignal. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung, Verwendung und Firmware-Version variieren.

** Alle gezeigten Videos und Bilder wurden unter Einhaltung der jeweiligen Gesetze und Vorschriften aufgenommen. Halte dich beim Fliegen stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

1. ActiveTrack ist bei Videoauflösungen über 4K oder Bildraten über 60 fps nicht verfügbar.

2. Gemessen mit einer Mavic 3 Classic, die mit einer konstanten Geschwindigkeit von 32.4 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN fliegt, bis der Akku 0 % erreicht hat. Die Angaben dienen nur als Referenz. Bitte beachte während des Fluges Warnmeldung zur Rückkehr in der DJI Fly App.

3. Das Fluggerät darf NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen eingesetzt werden, z. B. bei starkem Wind über 12.8 m/s, Schnee, Regen, Nebel, Hagel oder Gewitter. Das Fluggerät sollte NICHT höher als 6.000 m über NHN geflogen werden. Das Fluggerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen unter -10 °C oder über 40 °C fliegen. NICHT von sich bewegenden Objekten wie Autos oder Booten abheben. Das Fluggerät NICHT in der Nähe von reflektierenden Flächen, wie z. B. Wasser oder Schnee fliegen. Die Sichtsensoren könnten sonst eingeschränkt sein. Flieg das Fluggerät nur in Umgebungen mit guten Licht- und Sichtbedingungen, falls das GNSS-Signal schwach ist. Schlechte Lichtverhältnisse können dazu führen, dass die Sichtsensoren fehlerhaft arbeiten. Flieg NICHT in Bereichen mit magnetischen Störungen oder Funkstörungen. Häufige Quellen für magnetische Störungen oder Funkstörungen sind Wi-Fi Hotspots, Router, Bluetooth-Geräte, Hochspannungsleitungen, Umspannwerke, Radarstationen, mobile Basisstationen und Sendemasten. Sei beim Start in der Wüste oder am Strand vorsichtig, damit kein Sand in das Fluggerät gelangt. Das Fluggerät in offenen Bereichen fliegen. Gebäude, Berge und Bäume können das GNSS-Signal blockieren und den internen Kompass stören.

4. Gemessen in einer störungsfreien Umgebung ohne Hindernisse und mit einer maximalen Flugreichweite von 15 km mit FCC-Konformität. Die obigen Daten zeigen für jeden Standard die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Bitte beachte während des Fluges Warnmeldung zur Rückkehr in der DJI Fly App.

5. Getestet in einer offenen Umgebung im Freien ohne Störungen. Die tatsächliche Auflösung kann je nach Qualität des Übertragungssignals variieren.